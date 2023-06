Hockey: Alma recibió a La Salle por el torneo Oficial

Este sábado los planteles femeninos del Club Atlético Alma Juniors recibieron a sus pares de La Salle Jobson de Santa Fe por una nueva fecha del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En Primera División la visita ganó 3 a 2 y en Reserva se impuso por 7 a 0.

La Salle logró sacar diferencias a través de Luciana Pimpinella desde una jugada fija y antes que termine el tercer parcial, Camila Fabbro estiró ventajas. Sin embargo, las “lobas” reaccionaron en el inicio del último cuarto a través de Leo Simoneit y Camila Riedel para dejar el marcador en tablas.

Sobre los últimos instantes del juego de la primera división, fue Flor Alurralde quien no tuvo piedad y fue letal desde un corner corto para el triunfo del conjunto de Agustín Tanner.

En tanto en Sub 19 Alma Juniors venció 6 a 0, en Sub 16 goleó 15 a 0, en Sub 14 ganó 2 a 1 y en Sub 12 venció 4 a 1.

Previamente las infantiles jugaron de manera amistosa.