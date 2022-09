Este sábado los planteles femeninos del Club Atlético Alma Juniors recibieron a sus pares de La Salle Jobson de Santa Fe por la séptima fecha de la zona campeonato del Torneo Oficial organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

La visita se impuso en primera y en reserva, en ambos casos por 2 a 1.

Alma Juniors goleó 5 a 0 en sub 19 y 3 a 0 en sub 16 y también en sub 14.

En tanto en sub 12 las santafesinas vencieron 2 a 0.