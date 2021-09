Hockey: Alma Juniors y La Salle repartieron puntos y las Mamis golearon

Los planteles femeninos del Club Alma Juniors recibieron este sábado en el Polideportivo a La Salle Jobson de Santa Fe, que hizo de local en Esperanza ya que no cuenta con cancha de césped sintético.

Los equipos se enfrentaron por la décima fecha del Torneo Oficial “Copa Diario El Litoral” que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En primera división fue empate 1 a 1, convirtiendo Camila Riedel el gol de las esperancinas para igualar el juego. Asimismo en reserva ganaron las santafesinas por 1 a 0.

Con este resultado Banco Provincial lidera el torneo con 23 unidades seguido de Alma Juniors, La Salle y CRAI con 16, El Quillá tiene 12 puntos, Santa Fe RC 6 y Universitario 0.

En Sub 19, Sub 16 y Sub 14 Alma Juniors ganó 5 a 2, mientras que en Sub 12 el elenco esperancino venció 1 a 0. También jugaron de manera amistosa las infantiles.

Las Mamis de Alma Juniors golearon a CEC Azul

Este sábado las Mamis del Club Alma Juniors jugaron la novena fecha del Torneo Regular que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Fue en el predio de la ASH, donde golearon 3 a 0 a CEC Azul luciéndose en un gran partido.

Los goles del elenco esperancino fueron autoría de Marcela Brega, Cristina Gómez y Yésica Diarte, este último de penal.