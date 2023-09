Hockey: Alma Juniors visitó a Santa Fe Rugby Club

Este sábado los equipos femeninos del Club Atlético Alma Juniors visitaron a sus pares de Santa Fe Rugby Club por una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Las esperancinas ganaron en Sub 12 por 4 a 2, mientras que las santafesinas vencieron 4 a 0 en Reserva, 5 a 1 en Sub 19 y 7 a 0 en Sub 14. Además en Sub 16 empataron 1 a 1.

En Sauce Viejo, SFRC y Alma en primera división no lograron romper el cero. Fue un tiempo para cada uno. Mejor las “lobas” durante la primera etapa mientras que el “tricolor” inclinó la balanza a su favor en el complemento. Inclusive, dispuso de dos penales que tuvieron la brillante reacción de Regina Gonella en el arco de la formación esperancina para evitar la caída de su valla.

Asimismo las infantiles jugaron de manera amistosa.