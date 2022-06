Este viernes los equipos femeninos del Club Atlético Alma Juniors visitaron a Rowing de Paraná por una nueva fecha del Torneo Dos Orillas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

En sub 12 las locales ganaron 4 a 0, en sub 14 vencieron 5 a 0 y en sub 16 se impusieron 3 a 0.

En tanto en sub 19 Alma Juniors ganó 2 a 1, en reserva las entrerrianas se impusieron por 2 a 1 y en primera empataron 1 a 1.