Hockey: Alma Juniors visitó a CRAI por la cuarta fecha del Top 6

Este sábado se disputó la cuarta fecha del Top 6 del torneo que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Alma Juniors visitó a CRAI, quien se impuso en Primera por 2 a 1, en Reserva por 2 a 0, en Sub 16 por 4 a 1, en Sub 14 por 6 a 1 y en Sub 12 por 2 a 1.

Asimismo en Sub 19 Alma Juniors se quedó con el triunfo por 3 a 2.

Además jugaron las Infantiles. Como es habitual lo hicieron de manera amistosa.

Hockey promocional: Alma Juniors venció a Santa Fe Rugby

Este viernes se disputó una nueva fecha del Torneo Promocional que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

El equipo Sub 16 del Club Atlético Alma Juniors visitó a Santa Fe Rugby Club y en condición de visitante ganó 2 a 0.

Fuente y fotos Prensa Alma Juniors.-