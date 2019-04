Hockey: Alma Juniors viaja a Sauce Viejo

Por la quinta fecha del Campeonato – Zona A del torneo “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná, en la jornada del sábado, Alma Juniors viaja con sus divisiones a Sauce Viejo para enfrentarse ante Santa Fe Rugby Club.

La tira de juegos se inicia a las 09 con Sub 14, a las 10 Sub 16, desde las 11:15 Sub 12, a las 12:15 Infantiles, Sub 18 desde las 13:30, a las 15 Reserva y a partir de las 16:30 Primera División.

Hockey Mamis

Se juega mañana la segunda fecha del Oficial Mamis y el sintético de Avenida Argentina será uno de los escenarios elegidos y recibirá tres partidos desde las 14. Cerrando la jornada desde las 16 Alma Juniors enfrenta a CRAR Blanco de Rafaela.