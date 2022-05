Hockey: Alma Juniors venció a Universitario en todas las categorías

Este sábado los equipos femeninos del Club Atlético Alma Juniors recibieron a Universitario de Santa Fe por una nueva fecha de la zona Campeonato “A” del Torneo Dos Orillas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

“Las Lobas” ganaron en todas las categorías. En sub 12 lo hicieron por 2 a 0, en sub 14 vencieron 4 a 0, en sub 16 superaron a su rival por 2 a 0, en sub 19 golearon 17 a 0, en reserva ganaron 1 a 0 y en primera se quedaron con el triunfo por 4 a 2.

Mamis

Asimismo las mamis de Alma Juniors también fueron locales y vencieron a CEC Blanco por 2 a 0 en el marco de la primera fecha de la segunda fase del Torneo Regular organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

Los goles fueron autoría de Marcela Brega y Paola Wettstein.