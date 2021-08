Hockey: Alma Juniors venció a Náutico El Quillá

Las categorías femeninas del Club Alma Juniors recibieron este sábado en el Polideportivo a sus pares de Club Náutico El Quillá de la ciudad de Santa Fe en el marco de una nueva fecha del torneo organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

En primera división las esperancinas ganaron 1 a 0 con gol de Guillermina Lesca, superando a uno de los mejores rivales de la competencia que siempre es candidato.

Además Reserva cayó 2 a 0 y Sub 19 2 a 1. En Sub 16 Alma Juniors ganó 4 a 1 y en Sub 12 venció 2 a 1. En tanto la categoría Sub 14 cayó 3 a 2.

Por su parte las infantiles de ambos equipos jugaron de manera amistosa.