Hockey: Alma Juniors venció a La Salle y jugará la final en reserva

Esta tarde las Sub14 y Sub16 juegan semifinales del Torneo Oficial en Santa Fe.

Este viernes por la noche la categoría reserva del Club Atlético Alma Juniors venció 4 a 1 a La Salle Jobson de Santa Fe por la semifinal de la zona campeonato del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Los goles del elenco esperancino fueron autoría de Ivana Longoni, Ailén Braida, Cecilia Limido y Tamara Roldán.

De esta manera Alma Juniors pasó a la final, donde enfrentará a Náutico El Quillá de Santa Fe.

Más categorías en semifinales

Esta tarde dos divisiones de Alma Juniors Sub 16 y Sub 14 jugarán sus compromisos de semifinales y el lunes lo harán las chicas de Sub 19.

SÁBADO 26/11

SUB-14 9hs SFRC vs El Quillá (1º y 4º)

SUB-14 10.30hs CRAI vs Alma Jrs (2º y 3º)

SUB-16 12hs Alma Jrs vs CRAI (2º y 3º)

DOMINGO 27/11

SUB-16 16.30hs El Quillá vs SFRC (1º y 4º)

PRIMERA 18hs Banco vs SFRC (2º y 3º)

PRIMERA 19.30hs CRAI vs La Salle (1º y 4º)

LUNES 28/11

SUB-19 20hs Alma Jrs vs Banco (2º y 3º)

SUB-19 21.30hs El Quillá vs SFRC (1º y 4º)