Hockey: Alma Juniors venció a El Quillá Amarillo en todas las categorías

Este sábado el hockey del Club Atlético Alma Juniors superó en todas las categorías a Náutico El Quillá Amarillo, en el marco de una nueva fecha del Torneo Oficial organizado por la Asociación Santafesina.

En la cancha de césped sintético del Polideportivo, Las Lobas ganaron 4 a 1 en Sub 12; 2 a 1 en Sub 14; 2 a 0 en Sub 16; 4 a 1 en Sub 19, 6 a 0 en Reserva y 1 a 0 en Primera.

Mamis

Por su parte las Mamis de Alma Juniors jugaron de local recibiendo a Legislatura de Santa Fe, por una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Las esperancinas vencieron 1 a 0 con gol de penal, autoría de Mariana Montenegro.