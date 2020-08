Hockey Alma Juniors: Sin techo para la victoria

En esta temporada, las “Lobas” fueron una de las pocas formaciones que tuvieron actividad oficial. Fue con el Regional “F” del cual fue anfritión y se consagró. Sobre el título, la delantera afirmó que “Más allá de cumplir con el objetivo en el regional, el equipo me dejó una sensación sumamente positiva. Se incorporaron muchas chicas de categorías inferiores que se supieron adaptar bien y mostraron comodidad. Eso me pone muy contenta, creo que logramos formar un equipo que permanecerá, y que tiene muchas ganas de buscar lo más alto”.

Ailén Braida llegó en 2016 y quedó maravillada con lo que se encontró. “Tuve la suerte de sumarme a un equipo que tenía muy buenas pretensiones y eso me gustaba mucho, afrontar nuevos y lindos desafíos. Siempre voy a estar agradecía con el club y mis compañeras, me encanta ser parte de la gran familia del hockey de Alma”.