Hockey: Alma Juniors recibió a Universitario en formativas y jugó en Promocional

Se quitaron asteriscos de juegos pendientes en formativas de hockey en el Polideportivo por el torneo oficial ASH. Además en Santa Fe Alma venció a Hockey Solidario.

Este sábado se completaron varios partidos pendientes del torneo oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En el Polideportivo, Alma Juniors recibió a Universitario de Santa Fe por los partidos correspondientes a la sexta fecha de la zona campeonato.

En Sub 12 las esperancinas ganaron 4 a 0 y en sub 16 vencieron 7 a 0. En tanto en sub 14 empataron 1 a 1.

Triunfo en Promocional

Este sábado por una nueva fecha del torneo de hockey promocional que organiza la Asociación Santafesina, Alma Juniors venció al equipo de hockey solidario.

Fue en cancha de la ASH, donde el elenco esperancino se impuso por 2 a 1.