Hockey: Alma Juniors recibió a Crai en el Polideportivo

Las «lobas» ganaron en Reserva y en Sub19 mientras que en primera igualaron en tres goles.

Este viernes los planteles femeninos del Club Atlético Alma Juniors recibieron a sus pares de CRAI de Santa Fe por la novena fecha de la zona campeonato del Torneo Oficial organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

En primera empataron 3 a 3 y en reserva y sub 19 Alma Juniors goleó 4 a 0.

En tanto en sub 16 la visita venció 3 a 1, en sub 14 se impuso 4 a 0 y en sub 12 ganó 3 a 1.

Fotos primera y reserva de Alma Juniors.