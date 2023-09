Hockey: Alma Juniors recibió a Banco y las mamis golearon a Pucará

Este sábado los planteles femeninos de Alma Juniors recibieron a sus pares de Banco Provincial de Santa Fe por la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En Primera la visita se impuso 3 a 1. Además en Reserva empataron 2 a 2 y en Sub 19 Banco venció 4 a 3.

En tanto en Sub 16 Alma Juniors ganó 2 a 0, en Sub 14 se impuso 1 a 0 y en Sub 12 empataron 1 a 1.

También jugaron de manera amistosa las infantiles.

Las Mamis de Alma Juniors golearon 5 a 0 a Pucará

Este sábado las Mamis del Club Atlético Alma Juniors golearon 5 a 0 a sus pares de Pucará.

Fue en la cancha de césped sintético del Polideportivo del club esperancino, donde se disputó una nueva fecha del torneo organizado por la Asociación Santafesina.

Los goles de Alma Juniors fueron autoría de Marcela Brega (3), Mariela Manchini y Mariana Frick.

Con este triunfo las esperancinas se mantienen entre los primeros puestos de la tabla, con chances de clasificación a los playoffs.

Texto y fotos Prensa Alma Juniors