Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo Dos Orillas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey en conjunto con la Federación Entrerriana de Hockey.

Alma Juniors recibió a Banco Provincial en la cancha de césped sintético del Polideportivo.

En sub 12 las esperancinas ganaron 4 a 0, mientras que la visita se impuso 3 a 1 en sub 14, 1 a 0 en sub 16 y 4 a 1 en sub 19.

En tanto en reserva empataron 0 a 0 y en primera igualaron 1 a 1.