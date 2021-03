Hockey: Alma Juniors le dio vuelta el partido a Santa Fe RC y sumó su segundo triunfo

Alma venció 2 a 1 en Sauce Viejo en primera división y es líder con dos triunfos del Torneo Oficial.

Las categorías femeninas de Alma Juniors jugaron este sábado su segundo partido del torneo Oficial “Copa Diario El Litoral” organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

La Primera División comenzó perdiendo, pero dio vuelta el encuentro con goles de Camila Riedel y Iara Jiménez para quedarse con el triunfo.

Las “lobas” consiguieron tres puntos de oro. Sorprendieron al “santa” y vencieron 2-1 a SFRC. Tras la ventaja inicial del local por medio de Josefina Orellano, reinó la paridad en el duelo siendo de igual a igual para ambos equipos.

En el cierre del tercer cuarto, la línea esperancina logró el empate con una definición de revés de Camila Riedel. Y sobre el inicio del cuarto capítulo, Iara Jiménez, quien hizo su debut en la máxima divisional, marcó el segundo tanto del conjunto de Adrián Kieffer. De esta manera, suman puntaje perfecto en dos presentaciones y comparte la punta del certamen.

Las formativas

Asimismo Reserva cayó 6 a 1, Sub 19 cedió 3 a 1, Sub 16 empató 2 a 2, Sub 14 perdió 3 a 2 y Sub 12 empató 1 a 1. También jugaron las Infantiles que no registran puntuación.

El formato del certamen es por zonas, a dos ruedas, con playoffs entre los mejores cuatro de cada sector.

Alma Juniors acumula dos victorias e integra la zona Campeonato junto a Banco (defensor del título), El Quillá Azul, Santa Fe RC, CRAI, La Salle y Universitario.