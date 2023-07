Hockey: Alma Juniors jugó en Santa Fe y Sauce Viejo

Las mamis vencieron a Fiat Sauce Viejo y el resto de las categorías enfrentaron a Banco Provincial.

Este sábado los planteles femeninos del Club Atlético Alma Juniors visitaron a sus pares de Banco Provincial de Santa Fe por la tercera fecha del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En Primera el local ganó 2 a 1, y en Reserva se impuso 4 a 3.

En tanto en Sub 19 empataron 1 a 1, en Sub 16 Alma Juniors ganó 2 a 0, en Sub 14 el anfitrión venció 4 a 1 y en Sub 12 las esperancinas golearon 6 a 0.

Previamente las infantiles jugaron de manera amistosa.

Las Mamis de Alma Juniors vencieron a Fiat Sauce Viejo

El equipo de Mamis del Club Atlético Alma Juniors recibió a Fiat Sauce Viejo por una nueva fecha del torneo que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En la cancha de césped sintético del Polideportivo, las esperancinas ganaron 2 a 0.

Los goles fueron autoría de Melina Rossler y Mariana Frick.