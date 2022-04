Hockey: Alma Juniors ganó por primera vez en el Dos Orillas

Las chicas de Alma Juniors vencieron a Estudiantes Blanco por 3 a 1 en primera. En el resto de las formativas ganaron en cuatro categorías y empataron en la restante.

Se disputó la sexta fecha del Torneo Dos Orillas de Hockey de la región donde el equipo de Alma Juniors sumó de a tres por primera vez en el certamen.

Le ganó 3-1 a Estudiantes Blanco que se puso en ventaja apenas comenzó el encuentro desde una jugada fija mediante Victoria Rodríguez.

Pero las “lobas” fueron pacientes y empataron en el segundo parcial a través de un penal de Camila Riedel. Luego Leo Simoneit dejó su sello en la red con sus dos conquistas.

En Reserva el triunfo también fue de Alma Juniors por 4 a 1 mientras que en Sub 19 ganaron las Lobas por 10 a 0.

En Sub 16 las chicas de Esperanza le ganaron a Estudiantes por 5 a 0, en Sub 14 igualaron en un gol y en Sub 12 ganaron las esperancinas por 2 a 0.

Fuente ASH