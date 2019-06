¡Histórico! Argentina Campeón Mundial de softbol con Potolicchio protagonista

El seleccionado argentino de sóftbol se consagró campeón del mundo al superar en la definición a Japón por 3-2, en el cierre del certamen que se desarrolló en la ciudad de Praga, República Checa.

Los asiáticos habían sido los únicos en ganarle al representativo nacional (en la fase de grupos) y habían arrancado arriba la final por 2-0.

Sin embargo, el seleccionado argentino logró empatarlo en dos y en la décima entrada consiguió la carrera decisiva para quedarse con un histórico título.

Los dirigidos por Julio Gamarci buscaban quedarse con uno de los primeros cuatro puesto en la zona y así avanzar a la ronda de Playoffs para enfrentar a los mejores.

🏆🥇🌍 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Argentina wins !!!!!! 👑 First time in history they are the Softball Champions of the World!!!!!! #WBSCMensSoftball #WorldChampionship @SoftbolARG pic.twitter.com/BVLPla4MmC

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) June 23, 2019