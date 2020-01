Histórica marcha por justicia y seguridad en Rafaela pasó por la casa de Perotti

El martes Gonzalo Glaria había perseguido a dos motochorros, chocó y perdió la vida. Anoche una inédita movilización en unió el municipio, la sede policial, la fiscalía y la casa del gobernador Omar Perotti. «No queremos villas» gritaban frente a la casa del mandatario. Ayer detuvieron a uno de los supuestos involucrados.

Una multitudinaria marcha se desarrolló este jueves por la tarde en la ciudad de Rafaela luego de la muerte de un joven de 26 años por un choque que se ocasionó cuando perseguía a supuestos motochorros.

La manifestación contó con la presencia de más de 5 mil personas, algo inédito en la localidad. Primero se dirigió a la Fiscalía Regional de la ciudad, donde hubo algunos incidentes con quema de cubiertas.

Luego, algunos manifestantes llegaron a las puertas de la casa del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en reclamo por mayor seguridad y justicia.

En un primer momento se pensó que en la mañana del 31 de diciembre Gonzalo Glaria, el joven fallecido, había muerto por un accidente de tránsito. Pero imágenes de cámaras de seguridad y versiones indicaron que el joven persiguió a delincuentes que habían robado a una mujer.

Ahí fue cuando el hombre quiso alcanzarlos en motocicleta, chocó a uno de los rodados y por el derrape impactó a un auto estacionado, lo que le ocasionó posteriormente la muerte.

Las imágenes muestran que incluso los perseguidos patean al chico una vez que está tirado en el piso y luego se van.

La policía y la fiscalía informaron ayer que uno de los dos sospechosos del hecho está detenido.

Habló el padre

La marcha estuvo encabezado por Gustavo, el padre del jóven, sus dos hijas y hermanas de Gonza y los abuelos del infortunado jóven.

Gustavo Glaría, fue el encargado de dialogar con los medios de comunicación de la ciudad que en gran número acompañaron a los marchantes a lo largo de todo el trayecto.

Con gran entereza Glaría señaló que tuvo una reunión con la Fiscal Capitanio a quien agradeció el trato recibido e hizo referencia a la decisión de no autorizar que trasciendan los resultados de la autopsia, «la respeto y respeto su decisión pero hoy hay un montón de videos circulando y no creo que la gente de la mutual las divulguen, no tendría que haber pasado pero es más del sistema que tenemos y por el que vinimos a reclamar».

«Creo que Gonzalo merece todo esto, esta no es la Rafaela que queremos, no es la Rafaela que soñé para mis hijos, hoy todo cambió y Gonzalito es parte de este cambio, porque acá nosotros no nos acostumbramos a mirar para otro lado, nos comprometemos con el vecino, esas son las enseñanzas que tenemos» comentó

«Gonzalo era un ser luz, un ser espectacular, un muy buen hijo, el era todo, era una persona muy buena y las personas buenas se van antes, dejó su vida por Rafaela» agregó.

«Pido justicia, como todos los que estamos acá . . . la muerte tiene su valor y acá en la Argentina nos están llevando a que no lo tenga, al pasar por al lado, ver un muerto y seguir caminando» dijo el padre de Gonza antes de comenzar a marchar.

Fuente LT28 y Cadena 3