Héctor Soler deja la dirección del SAMCo Esperanza: “Estoy en una etapa de transición”

El director del SamCo Esperanza, Héctor Soler, hizo un balance del trabajo realizado por los festejos de Navidad y definió que “fue un fin de semana tranquilo”. Consideró que “hace varios años que viene mejorando el tema de lesionados, no tuvimos ningún lesionado por pirotecnia ni ningún fuego artificial y es un buen dato a tener en cuenta que ojala se repita en la fiesta de fin de año y que haya la misma conducta, que es bienvenida”.

Del mismo modo, valoró que en cuanto al tránsito “hubo accidentes menores, no hubo accidentes de gravedad” y celebró que “fue un fin de semana bastante controlado respecto a eso, se nota que los controles que se hacen en la vía pública funcionan”.

No obstante, el profesional lamentó que “especialmente el viernes hubo muchas atenciones por consumo excesivo de alcohol de gente joven, adolescentes, menores de edad” y ante ello recomendó que “es una cuestión a tener en cuenta en los chicos que recién empiezan a salir, que no saben tomar o no tienen conducta para tomar y toman bebidas blancas o en exceso que traen cuadros de intoxicación aguda y de eso hubo varios casos en el hospital”.

Asimismo, dijo que “todos los casos fueron relacionados con el alcohol, pero otros fines de semana sí hubo consultas en la guardia porque en la ciudad aumentó el consumo de sustancias; pero en este fin de semana no hubo ningún caso”.

Situación por el Covid-19

Consultado en Play Televisión por la realidad respecto del Covid-19 en Esperanza, Soler afirmó que “va en un aumento lento de casos, comenzó nuevamente el ascenso de casos”.

“El reporte de hoy es de 12 casos pero ya se sumaron otros tres así que en total este lunes son 15 casos activos en la ciudad cuando hace 20 días atrás no había ninguno. Esto es algo que se está dando a nivel país, la cantidad de gente que se está moviendo por las vacaciones, por las Fiestas de fin de año y estamos en alerta porque sabemos que en cualquier momento puede venir una escalada importante de casos”, advirtió.

Apuntó que “todavía no se sabe las variantes que hay en la ciudad, se mandan a estudiar genómicamente las muestras desde Santa Fe y todavía no hemos tenido confirmación; Delta no hemos tenido ni Ómicron, pero sabemos que en Córdoba, en Buenos Aires y otras grandes ciudades es la principal cepa que está circulando y como la gente se está moviendo a esos lugares es la forma en que el virus circula y el grado de contagiosidad de Ómicron es muy grande y como ciudad no vamos a estar exentos”.

En cuanto a los contagiados, dijo que “la mayoría tienen las dos vacunas y por eso están cursando cuadros leves y en su casa, no hay ningún internado; en el último tiempo los internados estaban con una sola dosis de vacuna o sin vacunarse y son los últimos casos que tuvimos internados en el hospital”.

Alejamiento de la Dirección

En cuanto a su renuncia al cargo de director del SAMCo, Soler confirmó: “Estoy en una etapa de transición, son cuatro años y medio de trabajo muy intenso, hay un equipo de trabajo dentro del hospital y somos varios los que estamos trabajando desde que comenzó la pandemia y la verdad que el cansancio, la fatiga, no es fácil estar todos los días prendido al teléfono y demás”.

“Ya hablé con las autoridades ministeriales para poder continuar en mi tarea como cirujano del hospital y estamos esperando la resolución del Ministerio de Salud”, concluyó.