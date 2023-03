Hay alerta amarillo por tormentas para Las Colonias y otros Departamentos de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes por la noche un alerta amarillo por tormentas que incluye al centro y sur de la provincia de Santa Fe.

El aviso abarca a los siguientes Departamentos: General López, Constitución, Rosario, Caseros, San Lorenzo, Iriondo, Belgrano, San Jerónimo, San Martín, La Capital, Las Colonias, Castellanos y Garay.

Información actualizada el 20 de marzo de 2023 a las 20:58 h

A su vez, la advertencia comprende a toda la provincia de Entre Ríos, centro y sur de Córdoba, centro y norte de San Luis y sur de La Rioja.

Para todos los casos los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, a excepción de San Luis que se prevé entre 25 y 45 milímetros.

Para los habitantes de las zonas bajo alerta por tormentas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.