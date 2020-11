Hay 306 vecinos de Esperanza enfermos de coronavirus, 18 de ellos internados

El dato surge de las estadísticas semanales que informó esta mañana el Comité de Emergencia Local que encabeza la intendenta Ana Meiners. Se informa que el total de casos positivos supera los 1600 pero que más de 1300 ya son altas. No se informa el total de fallecidos.

La información local en crisis sigue siendo un gran problema para la gestión. No es metódica, concreta, rápida, ni clara. No respeta períodos anticipados, hay información discontinua y sus sumas no coinciden. La rigurosidad de los partes después es destrozada por los profesionales médicos que eligen a quién brindar entrevistas en los patios del hospital.

Pero claro, al lado del gran problema que significa la pandemia para la comunidad esperancina, esto es un detalle mínimo.

Una vez por semana nos enteramos cuantos enfermos activos tenemos. Este lunes se informan que son 306 casos de los cuales 18 están internados en diferentes espacios del sistema de salud covid. No se informa cuantos en cada lugar.

No se actualizaron las cifras de los fallecidos y la sumatoria lógica no coincide: Positivos activos 306 + Altas 1.318 = 1.624 que debería ser el total de infectados. Sin embargo se informa que el total de positivos acumulados es 1.643.

¿La diferencia entre los 1.643 de total de infectados y los 1.624 de la sumatoria de altas y enfermos es la cantidad de fallecidos? Si es así serían 19, pero ese dato no forma parte del informe.

Los datos suministrados por el Ministerio de Salud hasta el domingo pasado informan 1.462 casos acumulados de los cuales cuatro surgieron en otras jurisdicciones. La estadística elaborada por EDXD con los informes diarios brindados por Salud brinda un acumulado de 1.467 casos. Aquí la visualización de la estadística diaria con la evolución de la curva: