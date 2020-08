Hasta las 10 del sábado no hay nuevos casos covid en Esperanza

Una recomendación fundamental a la hora de tratar mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y llevar al mínimo el contacto social que estén permitidas ciertas prácticas no las transforma en obligatorias y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión. Reuniones familiares y afectivas prohibidas

Distanciamiento social (mantenete a dos metros de distancia de otras personas) El uso de tapabocas es obligatorio. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables. No te lleves las manos a la cara. Ventilá bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo. Desinfectá bien los objetos que se usan con frecuencia. No te automediques. Ni beso, ni abrazo, ni mate compartido.