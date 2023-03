Habrá un evento benéfico para instalar destacamento policial en Colonia Pujol

La organización de una kermés entre los integrantes de ese barrio de Esperanza busca obtener fondos para instalar una sede policial. La búsqueda de seguridad viene uniendo a los pobladores del sector más próximos a La Capital.

El vecino de Colonia Pujol, César Fontana, brindó detalles de la iniciativa vecinal para instalar un destacamento policial en el barrio y para lo cual realizarán un evento a beneficio el sábado 11 de marzo.

En diálogo con la CSC Radio, Fontana sostuvo que “los vecinos estamos muy preocupados por los hechos delictivos que ocurren en nuestra zona y por eso se ha pedido en reiteradas oportunidades la instalación de un destacamento policial en la jurisdicción de la vecinal”.

Al respecto, precisó que Colonia Pujol “tiene un perímetro aproximado de unos 50 kilómetros, lo que representa unas 10.500 hectáreas en el distrito Esperanza, lo que da la magnitud de la gran superficie que tiene este sector de la cuidad. Es el primer barrio de la ciudad de Esperanza viniendo desde la Circunvalación Oeste de Santa Fe y es una gran zona que no tiene ningún destacamento policial que pueda ejercer las medidas preventivas del delito”.

Mencionó asimismo que este barrio “está atravesado por la ruta 70 y tiene varios caminos rurales que dan el escape perfecto a los delincuentes, por eso es un punto muy estratégico para colocar un destacamento policial y observar el movimiento de gente extraña, que ingresa a la ciudad por varios lugares: desde el este por ruta 70, desde el sur por el camino de tierra que pasa por el puente Mihura y conecta con Empalme San Carlos y también por la ruta 5 que conecta a Esperanza con proximidades del peaje”.

En este contexto, consideró que “es insólito que los vecinos tengamos que reclamar esto por la cantidad de hechos que ocurren” y contó: “Nosotros hemos hecho un mapa del delito que presentamos oportunamente a las autoridades donde se ve que en los últimos cinco años hubo más de 90 delitos, de los cuales en los últimos dos o años tres años se produjeron unos 30, algunos con extrema violencia”.

Evento solidario

Ante esto, Fontana informó que “para poder concretar este anhelo de instalar un destacamento hemos programado un evento que nos permita recaudar fondos para poner en valor una propiedad que gentilmente puso al servicio de este proyecto uno de los vecinos y así tratar de que este lugar resuelva el problema de las autoridades que dicen no tener un lugar o un edificio. Del mismo modo, no tendrán que generar ningún gasto de servicio porque la vecinal se hará cargo del pago de la energía eléctrica. Asimismo, como dicen que la policía no tiene móviles ni medios, los vecinos van a donar una bicicleta para que los agentes puedan transitar en la zona”.

“De este modo, estamos procurando darle al Estado las herramientas que el mismo Estado debería tener; los vecinos tomamos la posta, vamos a tratar de procurar que el Estado solucione el problema y que entienda que el portal de entrada a la ciudad de Esperanza son 10.500 hectáreas que no tienen ninguna vigilancia policial”, planteó.

Especificó que “se hará para esto la 1ª Kermes de Colonia Pujol que surge para afrontar todos los gastos que requiere esta situación. Será el 11 de marzo desde las 16.30 horas, en Country Colonia Pujol kilómetro 5,3 de Ruta 70 donde habrá Feria de Emprendedores, servicio de buffet, EcoFeria, peloteros, sorteos, y la actuación de Los Abuelos de mi Colmena; Los rejuntados, La Pega Band, Carina Deu y el Ave Fénix, grupos de danzas folclóricas”.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse vía Instagram en @coloniapujol o telefónicamente al 3498-405208.