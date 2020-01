Habrá nuevos billetes de mayor numeración y los animales ya tienen fecha de salida

Según el jefe del Banco Central, se puso en evidencia que el problema inflacionario no tenía fundamentalmente un origen monetario sino la indexación por las altas tasas de inflación registradas y por la estrategia que desarrolló el Gobierno de Macri. “Lo intentaron solucionar a través de instrumentos monetarios y no tuvieron resultados, establecieron una alta tasa de interés y mantuvieron fija la base monetaria por mucho tiempo. Eso hizo caer muy fuerte los préstamos al sector privado y la economía cayó”, explicó.

“ El Gobierno está tratando de darle sustentabilidad a la deuda. Si se es exitoso en estas cuestiones, seguramente habrá una tasa de inflación más baja, pero no quiero hacer pronósticos hasta no comenzar a ver los resultados ”, afirmó Pesce.