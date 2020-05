Habilitan con take away a bares y restaurantes en el interior santafesino

También podrán comenzar a trabajar los comercios minoristas con locales ubicados en centros comerciales, paseos comerciales o shopping, con la modalidad particular de entrega y pago previamente convenido (también llamado pick up) a realizar en un espacio exterior lindante (como por ejemplo playas de estacionamiento), cumpliendo las medidas de prevención sanitarias, y en horarios establecidos por las autoridades municipales o comunales.

En las últimas horas, el gobernador de la Provincia, Omar Perotti, firmó el Decreto Nº 455 mediante el cual habilita a bares, restaurantes, heladerías, rotiserías y otros de venta de productos alimenticios elaborados, mediante el sistema take away (para llevar) en todo el territorio provincial salvo las localidades de los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario.