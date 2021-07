Grutly: mató a su amigo, escapó, chocó a dos jóvenes y terminó preso

Los pesquisas de Homicidios de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo del esclarecimiento del caso, detectaron el domicilio particular del joven que sería el autor del crimen de Perezlindo en primera instancia y después de chocar a los dos jóvenes cuando escapaba de la escena del crimen. Los policías llegaron hasta la vivienda particular del joven ubicada en la zona rural de la localidad de Colonia Rivadavia, dialogaron con el padre del muchacho, un hombre de 54 años, que entregó a su hijo, J. M. C. de 18, que solo dijo que él atropello a los dos jóvenes que iban en motocicleta, pero que no asesinó a Perezlindo. Cuando los policías requisaron su automóvil, le secuestraron una cuchilla, que se cree que es el arma usada para asesinar a la víctima.