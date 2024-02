Grenón optimista ante tratamiento de Presupuesto y Tributaria: “Hay un diálogo respetuoso con el Concejo”

Esperan una reunión con concejales para «agilizar» el tratamiento del aumento de la tasa y otros gravámenes. El intendente pidió un 150% de aumento y actualización automática. Viviendas, obras y lotes en la agenda política.

El secretario de Gobierno y Reforma del Estado de la Municipalidad de Esperanza, Andrés Grenón, brindó un detalle de los distintos temas en los que se viene trabajando como hábitat y viviendas, seguridad y obras públicas.

En diálogo con la CSC Radio, Grenón admitió que el plan de viviendas “comenzó hace muchos años y algunas todavía tienen pendiente la culminación y respecto de las dos que sortearon este viernes la idea es que el 16 de febrero se realiza la efectiva entrega formal a quienes resulten adjudicatarios”. Adelantó que “hay dos casas más que tienen un 40% de ejecución y se está retomando la obra en los próximos días, y la idea es tenerlas culminadas dentro algunos meses para poder entregarlas quizás a mitad de año”.

Por otra parte, comentó que “se está trabajando en un relevamiento de lotes de la ciudad propiedad del Estado municipal para ir avanzando en este compromiso que asumió el intendente en la campaña de brindar, en el transcurso de los cuatro años de gestión, 200 oportunidades habitacionales que estarían en 50 casas y 150 lotes”.

En relación con la posibilidad de avanzar en la entrega de lotes, indicó que “había una iniciativa y hay que transformarlo en una realidad, y creo que desde el Concejo no habrá problemas porque están muy conscientes del tema, y también estamos gestionando con provincia fondos y obras que son responsabilidad del gobierno provincial y que hasta ahora no se hicieron, pero está la voluntad de hacerlas”.

Comentó que sobre éste y otros temas “se habló con el ministro de Obras Públicas, que estuvo días pasados recorriendo la obra del Correo y que está muy avanzada, solamente faltan terminaciones menores y una inversión importante en materia eléctrica que estaría a cargo de la empresa contratista pero que necesita el desembolso de fondos de la provincia y está el compromiso de avanzar en eso”.

También mencionó que “hubo reuniones con el directorio de ASSA por la planta de tratamiento de residuos cloacales, que es fundamental para poder ampliar la capacidad, y se necesita mayor terreno para el relleno sanitario. Así como también se está trabajando para lograr interactuar con privados y con provincia para dotar de servicios a esos lotes municipales que hoy no los tienen”.

Consultado por la realidad que encontraron en el INMUHA, dijo que “hay que darle una vuelta de tuerca, hay que ver lo que está hecho y actuar, la idea es tomar la responsabilidad y mirar para adelante. Creemos que necesitaba mayor dinamismo que tiene que ver con una decisión política más firme de avanzar en ese sentido. Micaela Nagel está a cargo del organismo y ya entregó un relevamiento de lotes, cuáles necesitan servicios, cuáles están en condiciones de ser vendidos, las alternativas para ello, y demás; y hay que analizar la alternativa de interactuar con el sector privado para potenciarlo”.

Por otra parte, apuntó que ya hubo una reunión “larga y muy interesante” con la Federación de Vecinales porque “cada una de ellas expuso sus necesidades” y refirió que “desde la Secretaría de Control y Seguridad están trabajando con visitas al Centro de Monitoreo”. En tal sentido, reveló que “hubo reunión con autoridades de la policía para tratar de coordinar el trabajo, hay un buen número de cámaras en la ciudad y hay alternativas interesantes para potenciar también el Centro de Monitoreo; hay muchas cosas que tienen que ver con organización y con decisiones políticas firmes, y en este caso es muy positivo para nosotros que la seguridad para el gobierno provincial y el gobernador Maximiliano Pullaro es una prioridad y entonces son receptivos a nuestros pedidos”.

En cuanto a la relación con el Concejo atento al próximo tratamiento de la ordenanza tributaria y el Presupuesto, Grenón aclaró que “se viene charlando con todos los actores para que aporten porque Unidos forma parte de una coalición y si bien, la coalición en conjunto tiene mayoría en el Concejo hay que mantener una escucha activa con los integrantes de los distintos bloques que componen Unidos y con los demás concejales”.

En tal sentido, adelantó que “la semana que viene seguramente asistirá al Concejo la secretaria de Hacienda –hay que confirmar bien el día- posiblemente acompañada por algún otro secretario para charlar Presupuesto y Tributaria, que es todo un tema porque es difícil en este momento ser previsor para este año teniendo en cuenta que hay una gran inestabilidad a nivel nacional y que hay decisiones que no permiten vislumbrar cuál va a ser el horizonte, porque en este momento hay un debate en el Congreso de la Nación y se están discutiendo algunos puntos clave para la actual gestión pero que debe respetar a todas las fuerzas con representación en el Congreso”.

Al ser consultado sobre la mayoría parlamentaria que cuenta este gobierno con los concejales del Pro como propios, teniendo en cuenta que ese partido incorporó funcionarios al gabinete, el secretario político de Müller explicó: “en el Concejo la mayoría no es tan automática. Es una coalición de gobierno y el PRO forma parte del gobierno pero como en toda coalición hay que mantener muy finos los canales diálogo, hay que charlar y ser muy receptivos porque seguramente hay cosas que nosotros no vemos y que pueden ver otros actores y entonces es positivo poder generar un intercambio. También con actores de la oposición que tienen miradas que aportan, con las cuales a veces podemos estar más de acuerdo y a veces no. Hay un diálogo respetuoso con el Concejo, y en ese sentido soy optimista”, concluyó.