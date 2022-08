Gran tarde para el hockey de Alma Juniors

Venció en primera y en categorías formativas a Colón de Santa Fe por una nueva jornada del Torneo Asociativo de Hockey de Santa Fe.

Se jugó esta tarde una nueva fecha del Torneo Oficial «Diario Litoral» de la Asociación Santafesina de Hockey en el Polideportivo del Club Alma Juniors de Esperanza.

Las «lobas» recibieron a Colón de Santa Fe en toda la tira de categorías. En Sub 12 venció Colón por 2 a 1, en Sub 14 ganó Alma Juniors 2 a 1 y en Sub 16 empataron sin goles.

La goleada de la jornada llegó en Sub 19 donde Alma Juniors venció a Colón de Santa Fe por 7 a 0 y en Reserva ganó el equipo de Esperanza 3 a 0.

La jornada se cerró con un nuevo triunfo de Alma Juniors en primera división por 2 a 0.

Foto Alma Juniors en Sub19.