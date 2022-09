Gran jornada deportiva para el rugby de Alma Juniors

Como local la primera cayó frente a Jockey de Venado Tuerto por el Torneo Regional Litoral mientras que los juveniles jugaron en Santa Fe, Santo Tomé y Paraná.

Este sábado los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors jugaron cuarta fecha del octogonal por el ascenso a la máxima categoría del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

Los esperancinos recibieron en el Polideportivo a Jockey de Venado Tuerto, que se impuso en primera por 41 a 33 y en reserva por 29 a 5.

En tanto en prereserva Alma Juniors venció 32 a 24.

Los demás resultados de la fecha fueron: Logaritmo 10 – CRAR 24; Rowing 24 – Los Caranchos 19 y Universitario de Rosario 50 – Provincial 7.

Posiciones: Rowing 20; Universitario 16; Jockey de Venado Tuerto 13; CRAR y Los Caranchos 11; Alma Juniors 9; Logaritmo 2; Provincial 0 (descendido).

Próxima fecha (5ª): Provincial vs. Rowing; Universitario vs. Alma Juniors; Los Caranchos vs. Logaritmo y CRAR vs. Jockey de Venado Tuerto.

Rugby: juveniles de Alma Juniors jugaron en Santa Fe, Santo Tomé y Paraná

Los juveniles del Club Atlético Alma Juniors jugaron este sábado la segunda fecha del final four de la copa de bronce del Torneo Dos Orillas.

Los M15 visitaron a La Salle de Santa Fe, que venció 57 a 21, los M16 visitaron a Cha Roga de Santo Tomé, que se impuso 44 a 28 y los M17 visitaron a Rowing de Paraná, que ganó 66 a 22.