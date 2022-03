Gran debut de «Las Lobas» en el Dos Orillas

Este sábado los equipos femeninos del Club Atlético Alma Juniors debutaron en el torneo Dos Orillas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

Por la zona Campeonato “A”, Las Lobas recibieron a Club Atlético Estudiantes de Paraná “Negro” en la cancha de césped sintético del Polideportivo.

En sub 12 ganó CAE 1 a 0, en sub 14 triunfó Alma Juniors 2 a 1 y en sub 16 igualaron 1 a 1.

También empataron 1 a 1 en sub 19, en reserva igualaron 2 a 2 y en primera empataron 0 a 0.

Por su parte las infantiles juegan un encuentro amistoso en cancha de CRAI este domingo.