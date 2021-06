Graciela Breques preside la flamante Federación Argentina de Deportes para atletas con Síndrome de Down

Luego de casi tres años de gestiones, habiéndola impulsado desde nuestra ciudad se conformó recientemente la Federación Argentina de Deportes para atletas con Síndrome de Down, y Graciela Breques, miembro de la Comisión Directiva del Lawn Tennis Club Esperancino tiene el honor de su Presidente.

Quien es la Prosecretaria del LTCE manifestó que “es un verdadero orgullo y una gran emoción por haber logrado la conformación de esta Federación Nacional. Hace mucho tiempo nos venimos relacionando con padres y deportistas con síndrome de down que tenían participación en acontecimientos internacionales. Pero lo hacíamos en forma aislada e individual, no como verdadera delegación argentina. Y entre todos nos fuimos poniendo de acuerdo para avanzar en la creación de una entidad nacional que aglutine a nuestros deportistas. Sólo para aquellos con síndrome de down, no otros, para estar organizados y tener respaldo en competencias de distinta índole y disciplina”.

“La ciudad de Esperanza – continuó expresando – puede sentirse orgullosa de tener dos clubes fundadores, con dirigentes que conforman la Comisión Directiva de la recientemente conformada Federación. Son el LTCE, en mi caso, como Presidente, y el C.A.Unión, con Claudio Alarcón, como Revisor de Cuentas. Después lo integran Fundación Empate de Córdoba, Integra Sport de Mar del Plata y Tirando Paredes de CABA. Sus dirigentes aportan el Secretario, Tesorero y Vocal, en ese orden. Quedó registrada como sede de la Federación la ciudad de Córdoba”.

Confesó que “llevar adelante la gestión del armado de la institución que todos queríamos, nos costó mucho, por el tema distancias y la pandemia que afectó a todos. Tuvimos que enviar documentación, certificada por Escribanos, esperando que las restricciones no sean tan extremas. Y muchos asuntos más, cientos, que nos fueron complicando. De tal forma que a mitad de camino hicimos una reunión virtual para resolver si seguíamos o no. Porque había que hacer todo de nuevo, y todos los pasos tienen un costo altísimo, que absorbíamos nosotros de manera personal, porque no podíamos involucrar a los clubes. Y decidimos empezar todo de nuevo. Creo que lo hicimos como tres veces. Se notaba que había un real compromiso muy fuerte de parte de todos y que todos empujábamos para el mismo lado, que es llegar a un buen puerto. Y lo logramos”.

Al consultarle sobre los primeros objetivos trazados señaló que “queremos terminar de ordenarnos en todo. Y comenzar a federar deportistas, con la intención de encarar la organización de un Nacional. No sabemos si un Nacional de todas las disciplinas, como en un principio queríamos hacer en el mes de marzo, pero no se pudo concretar. O veremos si lo encaramos en forma particular por deporte. Tenemos que ser muy cuidadosos en todos los pasos, y fijarnos en todo esto de las cuestiones sanitarias. Por otra parte no podemos jugar con nuestros deportistas que se ilusionan con un acontecimiento que se anuncia y después no se puede hacer y realmente se frustran y todo eso cuesta solucionarlo”. Al respecto hizo hincapié en la nueva incursión que tenía programado llevar adelante Juani Alarcón a nivel internacional, en Turquía, y “cuando estaba en excelente forma para participar, se postergó de nuevo. Y ya se anunció para el 2024. Fue un duro golpe para todos, y todavía lo estamos superando. Hay que siempre mantenerlos motivamos y eso en las situaciones que estamos viviendo actualmente en el país, no es para nada sencillo.”

“Ya se consiguió – prosiguió diciendo – que la Federación esté avalada por la Secretaría de Deportes de la Nación y será miembro del Comité Preolímpico Argentino”.

Aclaró además que en la Federación se posee “deportistas que practican tenis, tenis de mesa, judo, nado sincronizado, natación, gimnasia, fútbol, atletismo, esquí y básquet. Hay unos 100 deportistas y verdaderamente ya estamos sorprendidos por todo lo que estamos abarcando. Esas son las disciplinas que poseemos en la actualidad. A medida que la entidad a nivel mundial incorpore otros deportes, también lo podremos ir haciendo nosotros en nuestra Federación. También hay que destacar que varios de nuestros deportistas son Campeones Mundiales o Sub campeones mundiales, en varios rubros, como el caso de Juani Alarcón, quien se consagró en tres disciplinas de gimnasia. Es por todos ellos que se viene trabajando”.

Finalmente, Graciela Breques reconoció que “estamos haciendo historia con esta conformación de la Federación Argentina. Ahora hay que transitar este camino juntos, dando pasos firmes, cuidando a nuestros deportistas, brindándole mejores condiciones para desarrollarse, representando de la mejor forma a la Argentina, tal cual lo vienen haciendo”.