Gracias al tenis, Ignacio Quiroga comienza una beca en EE.UU.

El joven tenista oriundo de Humboldt fue agasajado en su club de tenis de Esperanza días antes de comenzar una expectante etapa de su vida.

Miembros del club «Rafa Tenis» y jugadores le hicieron una despedida al joven humbolense y a su vez le festejaron su cumpleaños, en una noche muy particular para todos. Es que quien se formara a nivel tenístico en El Rafa Tenis consiguió una beca gracia al tenis para realizar sus estudios a nivel terciario en la Universidad de Liberal, Texas, EEUU. El próximo lunes emprenderá el viaje al país de Norteamérica.

“Nacho” Quiroga hace más de cinco años que está trabajando en El Rafa Tenis y se ha venido consolidando para llegar a este muy buen presente, habiendo pasado y destacado en certámenes de Menores, Juveniles, Libres y también incursionado en el ámbito profesional.

Ignacio Quiroga agradeció enormemente todo lo que recibió en el club, a “su gran formador y hacedor como tenista, Rafael Collomb, y a todos, y cada uno de los que lo apoyaron allí, y especialmente al Profesor Andrés Galarza, con un trabajo específico en lo físico. Gracias a todos soy l soy en el tenis. Y gracias al tenis voy a forjar mui carrera universitaria, creciendo en lo deportivo y humano en los EEUU”.

En lo deportivo, la despedida de “Nacho” Quiroga fue el anterior fin de semana, adjudicándose brillantemente el Torneo de Libres, en el Jockey Club Santa Fe.

DOS AL ABIERTO DE RAFAELA

Dos representantes tendrá El Rafa Tenis en el nuevo Torneo Abierto de Tenis que este viernes dará comienzo en Rafaela.

Cristian Fladung y Simón Lottersberger jugarán en la categoría Sub 18 en el certamen se disputará en las instalaciones del Club 9 de Julio. El certamen que pertenece al ámbito de la Liga de Tenis del Litoral Argentino reunirá a numerosos tenistas de una gran región, en todas las categorías, desde Sub 12, pasando por Sub 14, 16 y 18, tanto en Damas como Varones.