Gómez sobre la reunión por seguridad: “Fue muy positiva, se plantearon cuestiones concretas”

Explicó que “muchas veces el dueño de la tierra es el Estado nacional o una empresa privada nacional que no tiene demasiado interés en la ciudad y que no acciona a pesar de las innumerables actas de infracción enviadas”.

Sobre los hechos ocurridos en La Orilla, Gómez sostuvo que “es parte del hartazgo que hay en la sociedad, que lo entendemos, lo comprendemos, y nos pasa lo mismo”. No obstante, aclaró que “ante esto no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que trabajar y comprometerse, que es lo que estamos haciendo”.

“Se habló de poder trabajar en el corto plazo en la elaboración conjunta de un mapa del delito para hacer una disposición de los recursos humanos de manera inteligente y no tener esos operativos o rondas que a veces cubren zonas que históricamente no tienen problemas. Esto va a cambiar poderosamente la forma de accionar de la policía”, puntualizó Gómez y definió que “son todas acciones de cortísimo plazo para comenzar a revertir esta situación”.