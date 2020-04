Gómez sobre la cuarentena: “El comportamiento de los esperancinos, en general, ha sido muy bueno”

El secretario de Gobierno, Alfonso Gómez, se refirió a la situación de la ciudad ante la pandemia de coronavirus y el aislamiento social obligatorio para evitar la propagación de la enfermedad.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD, Gómez dijo que en el marco del aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus “el comportamiento de los esperancinos, en general ha sido muy bueno” aunque admitió que “siempre hay algunos que escapan a las generales de la ley y hay quienes les gusta estar al límite de la ley”.

Ante ello, confirmó que “se debió proceder tanto la Municipalidad de Esperanza a través de Tránsito y Comercio y Policía de provincia para generar clausuras comerciales o detener personas por estar circulando”.

De todos modos, planteó que “esas son excepciones, el general de Esperanza es el respeto hacia la cuarentena, más teniendo en cuenta que la ciudad tiene dentro de la estructura productiva empresas que están en excepción, como por ejemplo Sadesa, Glutal o Corlasa, por lo que el movimiento no es que sea nulo pero sí aquellos que no deben circular están respetando la cuarentena”.

En ese marco, indicó que “se están haciendo operativos específicos en distintos rangos de horarios y de lugares, para que sean sorpresivos, con formato de control en ruta y algunos operativos de saturación en barrios como fue el fin de semana en dos sectores muy marcados de la ciudad, y luego operativos aleatorios dentro del ejido urbano en términos generales”.

“Se ha trabajado con distintas modalidades para que tenga el factor sorpresa y también se trabaja sobre la base de denuncias de violación de cuarentena y denuncias por apertura de comercios que no están habilitados por la excepción”, aseveró el funcionario municipal.

Consultado por la posibilidad de alternativas ante un posible colapso del sistema de salud de la ciudad, Gómez valoró “la conformación del Comité de Emergencia Departamental y la unificación del sector público y privado de sanidad” y mencionó “la importancia de tener esta centralización en la administración de la salud y también tener una visión departamental del tema”.

“En ese sentido, la Municipalidad tomó la definición de trabajar con lugares alternativos para aquellos casos que requieran un aislamiento pero que la patología médica de la persona no implique internación o cuidado intensivo porque la sintomatología es leve: el primer lugar será el Hotel Alborada y luego será el predio del Club de Leones, sobre calle Maestro Donnet”. “De esa manera descomprimimos fuertemente la atención de esas personas en hospital o sanatorios, liberando camas que se necesitarán disponibles para pacientes con cuadros más severos”, explicó.

Al respecto, destacó que otras instituciones pusieron a disposición sus instalaciones pero especificó que “se necesita que sean lugares que garanticen el asilamiento pleno y con una serie de disposiciones en cuanto a bioseguridad, porque la persona que va al lugar debe estar en una habitación de la cual no se podrá mover, no son lugares de circulación libre ni se pueden recibir visitas”.

“Hay que ocuparnos de la entrega de alimentación mediante viandas para evitar contagios, tratamiento de residuos, y demás protocolos que cumplir”, aseveró.

Asimismo, indicó que “todo lo que es equipamiento médico lo maneja el área de Salud vía Ministerio y a través del senador. Tanto el director del hospital como el coordinador que nombró el Ministerio para nuestra región hicieron un listado de las cosas que se necesitan y las elevaron, porque hay que tener en cuenta que hoy los proveedores no están entregando insumos médicos porque la Nación está concentrando las compras”.

Agregó que “en paralelo, en Esperanza hay muchos privados que quieren colaborar y aportar y por eso se generó un mecanismo para canalizar esas donaciones, que pueden ser en especies o en dinero directamente a una cuenta del Consejo de Administración del hospital, para que desde allí se establezcan las necesidades que tiene el nosocomio sin ningún tipo de intermediario”.

Además, informó que “el tercer elemento, de la línea social básica para todas aquellas personas que no tienen posibilidades de tener un ingreso, el municipio reforzó la partida alimentaria a través de los bolsones, se estableció un mecanismo de contacto a través de un Whatsapp donde la gente pide un turno, se analiza el caso y si amerita se le dará un refuerzo alimentario y de elementos de higiene. Se pidió a la provincia un refuerzo dinerario para fortalecer este proceso y llegar a la mayor cantidad de familias posibles”.

Por último, aclaró que “desde el municipio no se pueden autorizar excepciones al decreto nacional que dispone el aislamiento y la imposibilidad de circular; las excepciones son pura y exclusivamente las que están dentro del marco del decreto”.

En ese sentido, afirmó que “solo pueden trabajar las actividades que están dentro de las excepciones, en el caso de las rotiserías pueden hacerlo aquellas que tienen delivery y porque el rubro alimentos está dentro de las excepciones; las restantes actividades no están permitidas para evitar la circulación”. “Estamos ante una emergencia sanitaria, ante una pandemia, no estamos ante un fin de semana largo donde estoy aburrido, hay que tomar conciencia y dimensión. En este momento no se puede pensar en flexibilizaciones sino que por el contrario, el camino es tratar de endurecer la postura respecto a evitar moverse si no hay una verdadera necesidad y urgencia de hacerlo”, concluyó.

Servicios municipales

Gómez informó que en este momento hay barrido, recolección de residuos, y de residuos de patio. También hay fumigación durante la madrugada, en los próximos días se avanzará en autorizaciones de desmalezado por parte de los privados y del municipio en los espacios públicos, porque hay seguir trabajando en la prevención del dengue.