Gómez: “Nos ocupa seguir creando conciencia social sobre la contagiosidad del virus”

“Ante la escalada de contagios que se producen en la provincia y el notorio agotamiento de parte de todos en las medidas de cuidado individual, desde el Gobierno de la Ciudad queremos colaborar para que todos los esperancinos no relajamos la actitud de prevención que ha sido tan importante para lograr frenar la transmisión, para esto seguimos generando material de difusión y comunicando de todas las formas a nuestro alcance con el objetivo de continuar creando conciencia social sobre la enorme contagiosidad del virus” confirmó el Secretario de Gobierno ante la inminencia del lanzamiento de una nueva campaña de comunicación para reforzar conceptos claves.

Conceptos claves a tener en cuenta para la prevención:

Distanciamiento social (mantenete a dos metros de distancia de otras personas)

El uso de tapabocas es obligatorio.

Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables.

No te lleves las manos a la cara.

Ventilá bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo.

Desinfectá bien los objetos que se usan con frecuencia.

No te automediques.

Ni beso, ni abrazo, ni mate compartido.

Fundamental, restringir la circulación no esencial por la ciudad.

Una recomendación fundamental a la hora de tratar mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y llevar al mínimo el contacto social que estén permitidas ciertas prácticas no las transforma en obligatorias y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión.

El Gobierno continúa cuidando a los vecinos.

“En el marco de estas recomendaciones y de los protocolos a cumplir por cada una de las actividades permitidas, desde el Gobierno de la Ciudad no relajamos las tareas para cuidar a nuestros vecinos es así que seguimos con las desinfecciones en los ingresos a la ciudad y el estricto control para hacer cumplir los protocolos necesarios para funcionar” cerró Alfonso Gómez.