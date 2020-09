Gómez: «La decisión política de hacer una Fiesta de la Agricultura virtual fue positiva»

En otro orden de temas, descartó que fuera un “error político” la concreción de la Fiesta de la Agricultura y explicó: “Es como todas las cosas cuando se toma una decisión, seguramente si no se hacía nada la gente iba a reclamar por no hacer nada, y en ese marco se entendió que lo que se hizo era un buen equilibrio para poder mostrar la ciudad, tener una presencia regional de la ciudad y no dejar de festejar el aniversario dentro de las limitaciones existentes”.

Ante ello, reconoció que “se notaba un relajamiento en términos generales y por ello hubo un reajuste de los protocolos en los comercios, gimnasios y demás, incluida la Municipalidad”. “Por eso se vuelven trascendentales las cuestiones básicas de higiene y cuidado debido a que hoy la gente puede circular en la ciudad, no hay ningún tipo de limitación, y son muy pocas las actividades que no pueden trabajar en la ciudad y hay que focalizar en las medidas preventivas; uso de tapaboca, distancia, higiene de manos y evitar la circulación sin necesidad”, analizó.

A la hora de evaluar el panorama de Esperanza respecto de la pandemia apuntó que “hay dos puntos negativos: la velocidad de duplicación de los casos que está por debajo del que establece el gobierno nacional para estar en la fase en que estamos, pero no es el único indicador que se mira sino que además se mira la posibilidad de detectar nexos, que en muchos de los casos positivos se pudo establecer y otros que no, y esto indica que podría haber circulación comunitaria”.