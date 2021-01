Gómez: «El aumento de la tasa viene a cubrir el desfasaje que ya tiene la tasa con respecto a la inflación”

El secretario de Gobierno, Alfonso Gómez, se refirió a los pedidos de los vecinos para posponer el aumento de las tasas, y también habló de paritarias municipales, el traslado de las obras de Eva Borla para construir una bicisenda y la extracción de árboles en el centro de la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Gómez se refirió al planteo de los comerciantes para postergar el aumento de tasas y ratificó que “a través de un decreto se dispusieron dos líneas: una es la eximición de la tasa y el derecho de registro de inspección para aquellas actividades que hasta el día de la fecha no han podido trabajar porque no están permitidas –exención hasta seis meses después de que puedan retomar la actividad- y la otra es eximir del aumento de la tasa y de la base imponible del derecho de registro de inspección de la parte afectada a la billetera virtual –el programa provincial recientemente lanzado- de manera tal que el impacto que tiene que afrontar el comerciante del programa disminuya y tenga un menor impacto relativo”.

Al respecto, recordó los beneficios de dicho programa y planteó que “esto tiene un impacto directo sobre el vecino que compra en el negocio adherido y encuentra disminuciones de precios importantes, y mientras más comercios haya adheridos y más se pueda utilizar más fondos se bajan de manera indirecta desde la provincia a la ciudad”.

El funcionario sostuvo que “hay rubros que se están inscribiendo, es algo dinámico que cambia día a día, hay propietarios de supermercados de mediana escala de la ciudad que adhirieron desde el primer momento” y consideró que “tendrá buen impacto porque es un sistema muy simple, y se estima que tendrá muy buen desarrollo y será una gran medida para este año porque es específica para estimular el consumo”.

En este contexto analizó la solicitud de las vecinales para posponer el cobro de la tasa con incremento y aseguró que “tomar una medida general como la que plantean es equivoca, es errónea porque el aumento lo único que hace es cubrir el desfasaje que ya tiene la tasa con respecto a la inflación”.

“No es una recomposición del valor de la tasa por arriba del proceso inflacionario, estamos tratando de sostener el valor en términos reales. En ese contexto hay quienes plantearon que otras localidades como Rafaela solo aumentaron un 10%, pero hay que entender la realidad de cada localidad porque en Rafaela la tasa promedio está arriba de 1.200 pesos y una vivienda de 150 metros cuadrados en zona centro paga 1.600 por mes, cuando en Esperanza el valor es sensiblemente inferior con una tasa promedio de 600 pesos aproximadamente”, explicó.

“Tomar una medida genérica no nos parece la mejor herramienta porque si bien es cierto que hay un montón de gente que no la puede pagar también hay industrias y empresas que también pagan la tasa municipal y que pudieron trabajar y desarrollar buenas actividades y negocios y están funcionando ben, y hay mucha gente que tiene el poder adquisitivo para poder pagarlo”, planteó Gómez.

No obstante, aclaró que “para los casos que verdaderamente no puedan abonar la tasa hay toda una vía de excepción, pero se deben acercar al municipio se hace un análisis de la situación particular de la persona y se le da una eximición del pago que pude ir desde el 100% al 15, 20, 30% o el porcentaje que se evalúe”.

“La herramienta para el que no puede pagar existe, está, se utiliza, y todo aquel que quiera tener acceso a la misma debe acudir al área de Promoción Social para canalizar la solicitud”, sentenció.

Paritarias municipales

Consultado por la posibilidad de comenzar la discusión salarial con el gremio Asociación del Personal Municipal (APM), Gómez explicó que “quien debe pedir la apertura de la paritaria es el gremio, con lo cual si APM a partir del fallo judicial considera que la metodología establecida en la ley orgánica para hacer la convocatoria a paritarias es inconstitucional, lo que debería hacer como gremio es presentarse en el Ministerio de Trabajo –no por Municipios y Comunas- y pedir la apertura de paritaria individual a nivel local”.

Aclaró que hasta ahora “siempre la apertura de paritaria es por pedido de la Federación, Festram, vía Municipios y Comunas y ahí nos convocan a los municipios” pero “a través del fallo judicial, el camino deberá ser otro pero hasta ahora no tenemos novedades en tal sentido”.

Bicisenda y retiro de obras de Eva Borla

Consultado por el retiro de las esculturas de Eva Borla de la Avenida Colonizadores para construir una bicisenda, el secretario de Gobierno confirmó: “Estamos avanzando con el proyecto, conversando permanentemente a través del área de Planeamiento con la vecinal y con APCE (Asociación de Profesionales de la Construcción de Esperanza), porque la idea es remover las obras si podemos garantizar que en la remoción no habrá daño y si se puede conseguir un lugar de consenso para colocar las obras para que puedan ser jerarquizadas”.

“Si se pueden conseguir esas dos situaciones, nuestra idea es avanzar porque es una necesidad que hoy está, que existe, la problemática vial de todo ese sector es real, es genuina y la posibilidad de descomprimir esa obra y pensar en otra alternativa es muy limitada, se analizó con los profesionales de la construcción y la verdad es que cuesta mucho encontrar por la geografía del lugar –veredas angostas, calles alternativas de ripio o con sentido único que no permiten buena circulación- y por eso la idea es avanzar con el proyecto de ciclovía si se pueden encontrar los consensos y si se garantizan las obras”, planteó.

“Bajo ningún punto de vista se moverán un milímetro si no hay garantías de que se pueden preservar, cuidar, de que no se van a romper y que se podrán poner en un lugar que les de jerarquía y que surja del consenso”, sentenció.

Aseveró que “el proyecto está presentado a nivel nacional, se está a la espera de la autorización del financiamiento, y es una obra que está en agenda al igual que la de Avenida Rafaela donde ya comenzó la remoción de las macetas porque está próximo a iniciar con el cantero central, iluminación, estacionamiento en 45° del lado del parque y detrás la construcción de la bicisenda”.

Retiro de árboles en zona centro

Por otra parte, refirió que “no hay ningún programa de deforestación del centro de la ciudad sino que se retiraron arboles de calle Aarón Castellanos porque había un diagnóstico de la Dirección de Plazas y Paseos que recomendaba la conveniencia del retiro por el estado y la situación en la que se encontraban esos ejemplares, no porque fuera un proyecto”.

Por el contrario, mencionó que “se habló con la Facultad para establecer un convenio para trabajar sobre el planeamiento estratégico del arbolado público de la ciudad” y aseveró que “los únicos árboles que se van a retirar serán los que tengan un diagnóstico del área correspondiente y el Centro Comercial a Cielo Abierto no tiene nada que ver con extracción de árboles”.

Finalmente, sostuvo que «se está esperando el momento correcto para hacer una nueva plantación».