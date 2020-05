Gómez: Desde Esperanza reiteraremos el pedido para habilitar nuevas actividades en la pandemia

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esperanza, Alfonso Gómez, se refirió a la flexibilización de actividades en el marco de la pandemia de coronavirus y el aislamiento obligatorio. Mencionó las habilitadas en el nuevo decreto y recordó que muchas otras fueron pedidas desde nuestra ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Gómez se refirió a la situación social en Esperanza producto de la pandemia de coronavirus, y apuntó que “en el mes anterior se pasó de entregar unos 320 a 340 bolsones de alimentos a más de 900, lo que marca que hay afectada un montón de gente que desarrollaba una actividad de cuentapropismo o era monotributista de categoría baja o empleados que se quedaron sin trabajo”.

“Este esfuerzo ha dado resultado porque no hay casos y ante eso la gente plantea por qué no se liberan actividades y el contrapunto desde la parte médica plantea que no hay casos porque no se libera, entonces está claramente esa puja permanente de encontrar un equilibrio controlado para salir de esta situación”, admitió.

En ese sentido, afirmó que “la clave a futuro estará en el compromiso ciudadano, en la capacidad de control, y es la única forma de adaptar y cambiar patrones culturales que no podrán seguir estando al menos mientras dure la pandemia, y a medida que se flexibilicen actividades como irá sucediendo si la cosa continua así, habrá que tomar un montón de resguardos con elementos de seguridad que hasta la fecha eran impensados”.

Como ejemplo, mencionó que “salir a la calle con tapabocas tendrá que ser una normalidad, no podrá haber congregación masiva en los comercios, los procesos permanentes de desinfección de los locales tendrán que ser una realidad”. “Esta pandemia viene a cambiar patrones y hábitos culturales”, resumió.

En ese contexto, indicó que “la visión como municipio es que al no tener casos, hay que tratar de que lleguen de otro lugar por eso hay cuatro puntos de desinfección en los cuatro ingresos de la ciudad; en los dos más importantes que tienen ingreso desde lugares con casos positivos además de la desinfección vehicular, se toma la temperatura a las personas y se solicita el permiso de circulación”.

“Esto se hace con empleados municipales y se está pidiendo a la policía de la provincia y a la Agencia de Seguridad Vial que se acople a esto para poder hacerlo en los cuatro puntos y tratar de evitar el ingreso de personas desde otras localidades”, explicitó. Por el momento los controles son hasta las 18 horas.

Desde lo interno, recordó la oposición “a la última medida del gobierno nacional referida a las salidas recreativas por considerarlo un mensaje contradictorio” y planteó que “el esfuerzo tenemos que ponerlo en tratar de ir flexibilizando actividades que con medidas de seguridad pueden funcionar sin poner en riesgo a la comunidad”.

Por otra parte, sostuvo que “toda la ayuda de la Municipalidad de Esperanza se da a través de Promoción Social con los bolsones de alimentos y elementos de salubridad, y se están firmando convenios para tratar de implementar programas nacionales como era el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”.

“Para desempleados está toda la ayuda del gobierno nacional con los distintos mecanismos que ya se publicaron, entendemos que hay un problema con la Tarjeta Alimentar que en muchos casos no está llegando como corresponde y ya se elevaron las quejas al Ministerio de Desarrollo Social e incluso el gobernador está en conocimiento porque lo plantearon varias localidades y esperamos que se dé solución urgente”, reconoció.

Flexibilización de actividades

Consultado por el procedimiento de habilitación de nuevas actividades, el funcionario municipal explicó que “con la última extensión de la cuarentena el gobierno nacional les otorgó facultades a los gobernadores que les permite poder flexibilizar actividades cumpliendo determinados requisitos. De este modo, los municipios elevan sus propuestas al Comité Departamental de Crisis que los lleva al Comité Central de Crisis que integran funcionarios provinciales y allí se definen las actividades que pasan a quedar exceptuadas”.

Adelantó que “ese decreto se supo que habilita la obra privada con algunos condicionamientos, no más de cinco trabajadores en el mismo lugar y que no se efectúe en casas donde la gente esté viviendo; actividades de cobranza a domicilio; talleres mecánicos, de lavadero, servicio de mantenimiento y reparación de automóviles y motovehículos con turno previo y no más de tres trabajadores en el lugar; y para localidades de menos de 5.000 habitantes habilitarían los comercios minoristas de venta de mercadería con un protocolo”.

“Esto es parte de lo que pedíamos, han quedado afuera otras actividades como peluquerías, el comercio delivery no es suficiente; inmobiliarias, profesiones liberales como contadores, abogados y demás”, aclaró.

En tanto, informó que “los kinesiólogos ayer salió una resolución del Ministerio de Salud nacional que los incorpora como actividades medicas esenciales pero deberá ser con atención programada, de carácter preventivo y/o para el seguimiento de enfermedades crónicas con sistema de turnos previo y sujeto a los protocolos establecidos; además incorpora a los terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, técnicos radiólogos, técnicos ópticos, fonoaudiólogos, bioquímicos”.

Finalmente, estimó que el Comité de Crisis de la provincia irá flexibilizando a medida que vayan recibiendo los pedidos de los municipios.