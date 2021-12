Golpiza en el corralón: los comerciantes siguen detenidos

El abogado defensor de los agresores pidió tres días más para reformular la defensa. Los dos jóvenes golpeados declararon ante el juez, mostraron sus golpes, dijeron que están atemorizados y uno denunció que «por 50 mil pesos me iban a hacer matar».

(Aire de Santa Fe) – La causa que investiga a los propietarios de un corralón de la ciudad de Esperanza por una salvaje golpiza a dos empleados de la firma incorporó un testimonio revelador sobre el estado de temor actual en el que se encuentran las víctimas de la causa que encabeza el fiscal Francisco Cecchini.

Por el caso, este viernes debía desarrollarse una audiencia de prisión preventiva ante el juez José Luis García Troiano. Sin embargo, la misma se truncó luego de que la defensa de los tres imputados, a cargo de Hernán Nessier, solicitó extender el plazo de detención, por 72 horas más, para efectuar una mejor defensa.

El planteo fue aceptado por el fiscal y luego homologado por el juez por lo que la causa tendrá un nuevo avance procesal el próximo lunes, a horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial, cuando se defina si los acusados transitan la causa con prisión preventiva o logran obtener una medida alternativa.

Previo a esa disposición, pasaron por la sala los dos hombres que denunciaron haber sufrido una golpiza en el interior de un comercio de venta de materiales de la construcción ubicado en Amado Aufranc al 1100 de la localidad del departamento Las Colonias.

El primero en pasar y hablar ante el juez García Troiano fue H.R., quien solicitó que los imputados queden presos, ya que resaltó haber sufrido amenazas por el caso. “Recibí amenazas, tanto en lo laboral y penal”, dijo. Sin embargo, la declaración más pesada fue la del otro empleado el cual se llevó la mayor parte de los golpes el pasado lunes 13 de diciembre.

Se trata de J.G., quien manifestó tener mucho temor por lo vivido. De hecho, en un momento de su declaración se paró, levantó su remera y le exhibió al juez los hematomas causados a raíz de una brutal golpiza. “Tengo mucho miedo, no duermo de noche”, explicó el hombre que fue víctima del ataque. “Yo fui a cobrar una indemnización y me golpearon”, agregó en su relato y solicitó que permanezcan presos.

“Si esta gente sale en libertad, me voy a tener que ir de mi ciudad”, destacó en otro tramo de su declaración y concluyó con que los acusados, una vez que realizaron la golpiza, le pidieron que no diga nada porque si no contrarían a una persona para matarlo. “Dijeron que por 50 mil pesos me iban a hacer matar”, sentenció.

Por el caso se encuentran formalmente imputados, desde el miércoles, tres hombres identificados como Jorge Luis F. (38), Rubén Reinaldo F. (64) y Eduardo Nicolás F. (34) a quienes el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Francisco Cecchini, les atribuyó ser “coautores del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por ser cometida con amenazas de violencia en concurso real con lesiones graves dolosas”.