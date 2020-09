Golpe al narcotráfico: Detuvieron en Las Colonias a parte de una banda vinculada al fútbol

Paralelamente, Requena fue experimentando un notorio cambio en su estilo de vida: autos y casa nueva y hasta la compra de dos caballos de carrera -de allí el allanamiento en el Jockey Club- y eso no pasó desapercibido para su entorno y en el barrio, tampoco para la Policía que no le perdió el rastro, hasta ayer, pero confía en que su detención es inminente.

Pablo Esser está detenido, bajo sospecha. No es el primer dirigente de un club alcanzado por un escándalo desatado por presuntos delitos que la Justicia deberá probar. El hecho no deja de conmocionar a los futboleros y a la comunidad en general.

Asimismo, fueron allanadas las oficinas del estadio Oscar C. Boero y si bien aún no se conocen detalles sobre el material secuestrado allí, el fiscal Viaut investiga si Esser y sus colaboradores utilizaban al club como “pantalla” en la probable comisión de los ilícitos. En principio, lo incautado no tendría relación con información deportiva como partidas de AFA o pases de jugadores.