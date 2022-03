Giuliana Pilatti es Campeona Interprovincial de Kick Boxing

La práctica de distintas disciplinas en el C.A.Almagro está exhibiendo algunos logros particulares, como fue el de Giuliana Pilatti, consagrándose en el Torneo de Kick Boxing, en Paraná. El Instructor de Muay Thai, Diego “Pipa” Vergara, sigue sumando adeptos.

La conquista del Campeonato de Giuliana Pilatti en Paraná viene a evidenciar progresos de una de las tantas disciplinas que se suman a las que se practican en las instalaciones del C.A.Almagro. Desde hace un tiempo el Instructor Diego “Pipa” Vergara viene enseñando el Muay Thai, incorporando tanto varones como mujeres, en distintas edades. A esto se le suma en la rama competitiva el Kick Boxing, y los alumnos aprovechan las oportunidades para efectuar participaciones en diferentes competencias.

Para el grupo de practicantes fue todo un aliciente el logro de “Yuli” en la capital entrerriana, porque quedó demostrado que con un muy buen trabajo, todo es posible.

La joven de nuestra ciudad explicó las razones por las cuales se acercó a esta disciplina. “Siempre me gustó ver peleas. Antes hacía boxeo, pero después de la pandemia me acerque a Almagro, para conocer el Muay Thai, y me atrapó. También hacemos una buena tarea en lo físico, trabajando todo, como corresponde. Y se lo practica con mucha seriedad. Parece rudo, duro, pero es como todo, es cuestión de animarse. Yo me animé y me enganché por completo. Además formamos un grupo humano fantástico, entre chicas y varones”.

INSTRUCTOR VERGARA “BUSCAMOS FORTALECER LA CONFIANZA”

El Instructor Diego Vergara destacó el logro del Giuliana Pilatti, pero recalcó que “acá quizás no importa el resultado en sí, sino el esfuerzo que ponen de manifiesto los practicantes. Y acá, en este grupo lo noto, y mucho, por eso lo valoramos tanto”.

Indicó que las diferencias entre las disciplinas “surgen desde sus orígenes. El Muay Thai es tailandés y es un arte marcial milenario. El Kick Boxing que es japonés, surgió muchísimo después. En el Muay Thai se aplican golpes con puños, piernas, codos, rodillas, y se produce una especie de lucha, abrazados, un llamado clinch, donde es más el contacto entre los rivales. En el Kick Boxing se aplican golpes de puños y piernas, únicamente. En lo que hace al reglamento, se podría decir que es similar al boxeo, como para graficarlo. Hay rounds, se produce una caída, surge un conteo, se lleva un puntaje, y demás detalles parecidos”.

Teniendo en cuenta la repercusión que hay sumándose cada vez mas practicantes, y que las mujeres representen casi el 50 % de los asistentes, el conocido “Pipa” Vergara afirmó “no creo que una de las razones que se sumen a estas disciplinas por la inseguridad. Me parece que no pasa por lo que puede suceder en la calla. Acá buscamos que la autoestima están bien arriba, la confianza en uno mismo, en poder lograr los objetivos que se persiguen. Ya sea en practicar esta disciplina, de subirse a un ring, bajar de peso, a afrontar distintos aspectos de la vida. Si no tenemos confianza, eso no se logra. Creo que ese es nuestro mensaje y la gente lo va entendiendo y paulatinamente se suma. Las chicas lo hacen, vienen a moverse, a entrenar, y creo que eso es muy bueno”.

Finalmente quiso destacar que “Almagro nos abrió sus puertas, desde el primer día. Nos da todas las comodidades, y estamos realmente muy bien. Hay una gran predisposición de la dirigencia, por todo lo que precisemos. El club nos ayuda a difundir la disciplina, que se va conociendo cada vez más. La gente pasa, mira y nos va conociendo. Estamos teniendo dos horarios de lunes a jueves, a las 16 y a las 20. Estamos viendo la posibilidad de ampliarlo, en otros horarios por la tarde, sumando a más chicos que también quieren sumarse. Además disponemos de este lugar para practicar, y varios vienen solos por la mañana, sin que existan inconvenientes. Estamos eternamente agradecidos al C.A.Almagro”.