Gimnastas de Unión participaron del Selectivo Provincial Zona Norte

Las gimnastas de la Escuela de Gimnasia Artística del Club A. Unión, junto con las Profesoras Leticia Fazzola y Sofía Alarcón, participaron del 1er Torneo Provincial en Santa Fe de nivel E logrando excelentes puestos. El torneo se desarrolló este sábado último pasado en las instalaciones del Club A. Unión de Santa Fe con la participación de más de 200 gimnastas de Santa Fe y ciudades de alrededor.

Estos tipos de torneos son una iniciación a la Competencia para deportistas que deciden, junto con su familia y plantel de profesores, dedicarle más dedicación a esta hermosa actividad que tanto beneficio trae a los niños y jóvenes. Como siempre decimos, el deporte puede tomarse de forma recreativa o competitiva, esta última conlleva muchos factores a tener en cuenta para que la experiencia de competencia sirva para su crecimiento personal (físico, psicológico, social, otros).

Los puestos obtenidos fueron los siguientes:

Sofía Torrens obtuvo el 1er puesto en la Categoría 7 años,

Paloma Lorenz obtuvo el 1er puesto en la Categoría 9 años,

Sol Galán obtuvo el 1er puesto en la Categoría 10 años,

Brunela De Poli obtuvo el 1er puesto en la Categoría 15 años.

Ha sido muy emocionante el reconocimiento del publico que ha aplaudido el esfuerzo y superación de Brunela que le sirve con vista a un futuro no tan lejano poder participar de un Mundial para Gimnastas con Síndrome de Down pues ella es parte de la Federación Argentina de Atletas con Síndrome de Down y la misma ya es reconocida por la Confederación Argentina de Gimnasia.

Próximo encuentro en Esperanza

Encuentro nivel E en Unión de Esperanza: Por su lado los gimnastas de nivel E junto a los Profesores de la Escuela de Gimnasia están preparando para el 24 de junio el 1er Encuentro Zonal a llevarse a cabo en las Instalaciones del Club Repollero a partir de las 10 hs. Del mismo participaran gimnastas del Lawn Tennis Club, Alma Saludable del Colegio San José, la Escuela Cedig, la Escuela Eureka, el Club Estrella de Talleres de Laguna Paiva y la Escuela de gimnasia de la localidad de San Carlos. Se espera la presencia de alrededor de 300 gimnastas como fue la edición del año pasado.

Es una oportunidad para que los padres vean a sus hijos en acción y los progresos que han ido logrando a lo largo del año. Actualmente la Escuela de Gimnasia cuenta con más de 150 alumnos quienes están distribuidos por edades y niveles.