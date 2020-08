Gestión de transportistas tuvo rápida respuesta de Pirola y Vialidad

Los transportistas comentaron las distintas circunstancias por las que deben atravesar para poder trabajar sin sentirse perseguidos, ya que Vialidad sólo pesa los escalados, no al resto de las unidades que circulan por las rutas santafesinas. Que además los dadores de carga, ya les avisaron que no volverán a cargar los escalados con la capacidad permitida, hasta que la Provincia habilite las rutas para que puedan circular libremente, lo cual genera incertidumbre en los transportistas por no poder utilizar los equipos que adquirieron en pos del progreso del sector y la actividad.

You may also like