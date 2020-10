Germán Lesman se suma a Atlético Rafaela

El centrodelantero oriundo de Esperanza viene de estar en Villa Dálmine en la última temporada y se incorporará a los entrenamientos previos a la competencia nacional para la «crema» en las próximas horas. Recordemos que otro esperancino, Ayrton Portillo, integra ese plantel.

Se acerca la fecha del regreso a la competencia, y en Atlético están dando los últimos pasos para la conformación del plantel profesional. Luego del amistoso del sábado ante Patronato de Paraná en el Estadio Monumental, la dirigencia cerró la llegada de dos incorporaciones, ambas para la parte ofensiva, quienes se sumarán al arquero Guillermo Sara, al defensor Fernando Piñero y a los delanteros Claudio Bieler y Thiago Nuss.

Estamos hablando del centrodelantero Germán Lesman y el mediocampista ofensivo Rodrigo Castro.

Lesman, nacido el 8 de septiembre de 1990 (30 años), a principio del mercado de pases tenía todo arreglado con la dirigencia, pero luego se enfrío la negociación y finalmente se terminó dando. El oriundo de Esperanza viene de estar en Villa Dálmine en la temporada que se truncó, mientras que antes jugó en Colón de Santa Fe, Rangers de Chile, Tiro Federal de Rosario, Rivadavia de Venado Tuerto, Independiente de Chivilcoy, Defensores de Villa Ramallo, All Boys, Huracán, Instituto de Córdoba y Brown de Adrogué.

En el caso de Castro, nació en San Francisco el 11 de junio de 1993 (27 años) y debutó en Sportivo Belgrano de San Francisco, pasando luego por Mitre de Santiago del Estero, Sarmiento de Resistencia, Iquique, Barnechea y San Luis Quillota, estos últimos tres de Chile. A Castro lo llevaron con 14 años con la promesa de fichar en Udinese, en Italia. Luego, terminaría en Francia, donde fue fichado por el FC Girondins, de Burdeos. Pero lejos estuvo de ser un sueño: un pasaporte “trucho”, tres graves lesiones y la falta de oportunidades le “quemaron” la cabeza, como él mismo lo cuenta. Hasta que un día se hartó, armó el bolso y pegó la vuelta desde Francia directo a su barrio, en San Francisco. Y la decisión estaba firme: no iba a jugar más. Sportivo Belgrano lo “rescató” de un retiro muy prematuro y volvió al ruedo.

La única ficha que le falta al plantel tiene que ver con Guillermo Funes, quien pasó la prueba y ahora la dirigencia deberá negociar con el jugador y con 9 de Julio para cerrar el acuerdo. Quien no corrió la misma cuenta fue el defensor Gerardo Alegres Rojas, que no convenció y no se sumará.

Fuente Diario Castellanos