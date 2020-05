Germán Lesman: «El fútbol es el único ingreso que tengo»

Por último, Germán Lesman manifestó: “La verdad que es una situación muy fea, se hace difícil estar encerrado y no hacer lo que te gusta, además es nuestro trabajo también. Siempre entrenamos a la mañana mediante una aplicación llamada Zoom pero no es lo mismo, se extraña pisar una cancha de fútbol”.

En ese sentido, Germán Lesman, delantero de Villa Dálmine en la Primera Nacional dialogó con Solo Ascenso y dio su punto de vista en relación a las complicaciones del aislamiento. “Tengo contrato hasta el 30 de junio, pero después de eso no se sabe nada. Estamos esperando para ver qué va a pasar y cómo se va a resolver esto del fútbol. Hoy en día el fútbol es el único ingreso que tengo, en los ratos libres me entretengo con Netflix y la Play Station”, sostuvo.