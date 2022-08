Geese sobre el Consejo de Seguridad: Desperdiciaron una oportunidad

Tras presenciar la sesión del Concejo Municipal donde se aprobó su creación, la dirigente de «Yo Amo a Esperanza» lamentó la prepotencia del bloque que ahora decidió votar la iniciativa que no les pertenecía. Se preguntó si así van a gobernar y entendió que «se están pintando las uñas un poco temprano».

«Estuvimos en la sesión del Concejo Deliberante de ayer, donde después de mucha presión por parte de algunas vecinales, después de que nuestro grupo hiciera una charla para mostrar que estas herramientas funcionan, después de freezar a propósito el tema por varios años, finalmente se aprobó la creación de un Consejo de Seguridad. Obviamente nos alegramos de que, aunque a las cansadas, tengamos la oportunidad de empezar a trabajar el tema de la inseguridad en serio, pero de todos modos tenemos que remarcar que las formas no fueron las que queremos en la política de la ciudad» dijo Verónica Geese.

«El proyecto se aprueba sin consensuarse con los demás concejales, se aprueba sin invitar a aportar a los autores originales de la idea, se aprueba sólo porque a Muller, Puig, Bonvín y Cammisi se les canta. Dirán que le buscamos el pelo al huevo, pero no podemos dejar de decir que nos parece una falta de respeto democrático presentar un proyecto casi igual al original de Formar y encima no buscar el apoyo y participación de todos, no invitar a los demás concejales a hacer un dictamen conjunto uniendo todas las mejores ideas, para que la ordenanza refleje la grandeza de la política que construye y no la bajeza de la política prepotente, que impone sólo por tener mayoría» agregó la dirigente de «Yo Amo a Esperanza».

«Entendemos que empezó la campaña a intendente y nos parece que se están pintando las uñas un poco temprano, pero nos asalta una idea: ¿será que con esto están mostrando cómo gobernarían si ganaran? ¿será que es así como ven a la democracia y a la participación?», se preguntó.

«En un tema tan importante como urgente hubieran podido construir, pero la coherencia, la honestidad intelectual y la honorabilidad se las llevan a marzo», sentenció la dirigente local.

Geese coordinando el debate de seguridad junto a referentes de Formar (impulsores del proyecto) y dirigentes de Sunchales y Recreo.