Geese sobre el aumento de la energía eléctrica de Mayo

La dirigente socialista confirma un nuevo aumento para la tarifa eléctrica en un sector de los usuarios que dispuso el gobierno nacional. Criticó al gobierno provincial por no dar la cara para explicarlo y no continuar una política de eficiencia energética.

«Finalmente, después de bastante amagar, el gobierno nacional quitó completamente el subsidio a la energía eléctrica mayorista, por ahora sólo para los usuarios segmento N1, pero que en Santa Fe son aproximadamente 400 mil familias.

¿Cómo se traduce esto a la vida diaria? esos usuarios N1 pagarán el costo total de la energía que consumen, que es un 137% más cara de lo que la venían pagando. Entonces, salvo que el gobierno de Santa Fe decida no trasladar esa quita de subsidio, la tarifa eléctrica va a aumentar aproximadamente un 60% desde el 1 de Mayo para esos usuarios N1. Para los usuarios N3 será el mismo impacto de aprox. 60% pero sólo sobre lo que consuman por encima de 800 kWh bimensuales.

Como siempre, el gobierno de Santa Fe no da la cara y no informa como corresponde, entonces los usuarios no se enteran de esto salvo por los medios nacionales que siempre hablan sobre el AMBA con lo cual se induce a malas interpretaciones que sólo aumentan la incertidumbre en la que vive la gente.

Obviamente hubiera sido importante que el gobierno de Perotti siguiera el trabajo que se venía haciendo en eficiencia energética en 2019, así el impacto de la irremediable quita de subsidios hubiera sido menor para los santafesinos. Y para evitar de ahora en más esta falta de información, sería una muy buena propuesta a trabajar la creación de un mini organismo autónomo, ultra técnico, no político, que regule las tarifas de la EPE y las cooperativas eléctricas, así como también la calidad de servicio y los planes de inversión. En 2019 trabajamos ese proyecto con consenso de todas las partes y se presentó como proyecto de Ley en 2020, ojalá un nuevo gobierno provincial pueda dar más transparencia al sistema energético en el marco de un Plan Estratégico para la Energía de Santa Fe», expresó Geese.